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المنفي يلتقي وفدًا من مجلس أعيان وحكماء صرمان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 09:22 مساء
المنفي يلتقي وفدًا من مجلس أعيان وحكماء صرمان
لقاء المنفي مع وفد مجلس أعيان وحكماء صرمان، الخميس 28 ديسمر 2023. (المجلس الرئاسي)
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس وفدًا من مجلس أعيان وحكماء صرمان، وذلك في مكتبه بمقر ديوان المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء خصص لبحث آخر المستجدات السياسية، وتوحيد الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية كافة وتطورات مشروع المصالحة الوطنية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي مع وفد من مجلس أعيان وحكماء صرمان تطرق إلى مناقشة بعض القضايا الأمنية والإنسانية والخدمية ببلدية صرمان.

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس الرئاسي مع مختلف الأطراف والجهات والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية.

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