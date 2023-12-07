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المنفي يبحث عددًا من القضايا الخدمية بمدن الجنوب مع وفد من أعيان سبها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 04:41 مساء
المنفي يبحث عددًا من القضايا الخدمية بمدن الجنوب مع وفد من أعيان سبها
لقاء المنفي مع وفد من أعيان مدينة سبها، الخميس 7 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه مع وفد من أعيان مدينة سبها، اليوم الخميس، عددا من القضايا الخدمية التي تهم مدن الجنوب، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقال المكتب الإعلامي إن الوفد أعرب في مستهل اللقاء عن شكره للمنفي وللمجلس الرئاسي لجهودهم في قيادة البلاد عبر مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس والوصول بالبلاد للانتخابات في أقرب الآجال.

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وأضاف أن الوفد تطرق خلال اللقاء مع المنفي إلى مناقشة عدد من الملفات الخدمية التي يعاني منها الجنوب بصفة عامة وسبها بصفة خاصة، بالإضافة للملف الأمني وسبل توحيد الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتنمية الجنوب وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المنفي أكد من جانبه أن «مدينة سبها تعد صمام أمان للجنوب وأن قبائلها ساهمت بشكل كبير في حمايتها»، مشيدًا بالدور الذي تقوم به لتحقيق الأمن في مناطق الجنوب عامة.

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