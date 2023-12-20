مشروع «المصالحة الوطنية» في لقاء المنفي مع ممثلي الأشراف والمرابطين

طرابلس - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن منظمة مشائخ الأشراف والمرابطين «أهم خطوات المنُجزة من قِبل المجلس، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية».



وأشار المنفي خلال اللقاء إلى «سعي المجلس في الوصول لصيغة توافقية تلبي رغبة كل الليبيين، وتحقق الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأوقات»، حسب بيان الرئاسي. وقدم الوفد درعاً للمنفي، لمواقفه الوطنية الثابتة تجاه القضية الليبية، وفق البيان.

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