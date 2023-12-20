مشروع «المصالحة الوطنية» في لقاء المنفي مع ممثلي الأشراف والمرابطين

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن منظمة مشائخ الأشراف والمرابطين «أهم خطوات المنُجزة من قِبل المجلس، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية».
وأشار المنفي خلال اللقاء إلى «سعي المجلس في الوصول لصيغة توافقية تلبي رغبة كل الليبيين، وتحقق الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الأوقات»، حسب بيان الرئاسي. وقدم الوفد درعاً للمنفي، لمواقفه الوطنية الثابتة تجاه القضية الليبية، وفق البيان.
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المنفي يؤكد تمسكه بانتهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات
ويوم الثلاثاء، أكد رئيس المجلس الرئاس، خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، «تمسكه بضرورة انتهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة بمشاركة كل الليبيين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وبحث المنفي مع السفير البريطاني تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. وأعرب عن تقديره دور بريطانيا الداعم المجلس الرئاسي، والاستقرار في ليبيا.
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