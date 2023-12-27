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أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 05:23 مساء
أصحاب المنازل المدمرة في سرت يطالبون حكومة حماد بـ«جبر الضرر»
وزير العمل بحكومة حماد في لقاء مع لجنة التواصل للأحياء المدمرة بمدينة سرت، 27 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
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طالب أعضاء لجنة التواصل للأحياء المدمرة بمدينة سرت، اليوم الأربعاء، الحكومة المكلفة من مجلس النواب بجبر الضرر وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة إبّان الحرب ضد تنظيم «داعش»، وتحديدًا أحياء الجيزة البحرية وحي المنارة وغيرهما من المناطق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف أرحومة مع أعضاء من اللجنة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

صوت لأهالي سرت في اجتماع «حكومة حماد»
وعبَّر أعضاء الوفد عن أملهم وجميع السكان المتضررين بمدينة سرت والذين تعرضت منازلهم للدمار إبّان الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي بأن يكون «الوزير صوتهم لدى الحكومة الليبية للمطالبة بجبر الضرر وإعادة الإعمار، مشيرين إلى أن معاناتهم وعائلاتهم استمرت سنوات طويلة، شاكرين له في ختام اللقاء حسن الاستقبال وكرم الضيافة».

- بلدية سرت توزع الدفعة الأولى من التعويضات المالية

وأعرب الوزير عن «اعتزازه بالثقة التي منحها أهالي الأحياء المدمرة فيه ليكون صوتهم لدى الحكومة الليبية للنظر فيما عانوه طيلة سنوات»، آملاً بأن تنتهي معاناتهم بتدخل رئيس الحكومة أسامة حماد لحلها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تستضيفه مدينة سرت الأيام المقبلة.

ضم وفد اللجنة كلًا من رئيسها نوري أبوزيد، وفتحي العماري، ومحمد أطبيقه أعضاء اللجنة. وفي الشهر الماضي، جرى الإعلان عن 712 مواطنًا مستحقين في الدفعة الثانية من التعويضات المالية المخصصة لأصحاب المنازل المتضررة بالمدينة.

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