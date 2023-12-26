وزيرة العدل تفتتح المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المستشارة حليمة عبدالرحمن صباح اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية غرب البلاد، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات المحلية.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ذلك يأتي في إطار برنامجها لتحديث البنية التحتية للمرافق العدلية والقضائية وسعيًا منها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع مدن وقرى ليبيا.

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وحضر حفل الافتتاح رئيس محكمة الاستئناف غريان ومحامي عام غريان، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية، وجمع غفير من أهالي المنطقة.

وألقت الوزيرة كلمة بالمناسبة أشارت فيها إلى سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقريب خدمات التقاضي إلى المواطنين. وأكدت أن افتتاح هذه المحكمة الجزئية سيوفر البيئة المناسبة لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين لأداء مهامهم.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المستشارة حليمة عبدالرحمن، شهدت أيضًا خلال زيارتها إلى بلدة نسمة افتتاح مكتب جهاز دعم الاستقرار بالمدينة.

حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (وزارة العدل)

حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (وزارة العدل)

وزيرة العدل تفتتح المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (وزارة العدل)

حفل افتتاح المبنى الجديد لمحكمة ونيابة نسمة الجزئية، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (وزارة العدل)