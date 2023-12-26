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مقترح ليبي لإنشاء معبر تجاري مع مصر لتسهيل تدفق البضائع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 05:09 مساء
مقترح ليبي لإنشاء معبر تجاري مع مصر لتسهيل تدفق البضائع
اجتماع الوفد الاقتصادي الليبي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري. (الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة)
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عرض وفد ليبي على الجانب المصري مقترحًا بشأن إمكانية تخصيص معبر تجاري على الحدود بين البلدين لتسهيل تدفق البضائع وتعزيز حركة التجارة البينية، بعيدًا عن المعبر المخصَّص للأفراد بمنفذ السلوم البري.

وناقش وفد من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة برئاسة محمد الرعيض، خلال لقائهم مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل بالقاهرة أمس الإثنين، هذا المقترح بالإضافة إلى عدد من الملفات الاقتصادية.

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وأوضح الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن الوفد الليبي ناقش مع الجانب المصري «عديد الملفات أهمها العراقيل التي تواجه انسياب البضائع بين البلدين وإمكانية تخفيف الازدحام الحاصل على الحدود والذي يعطل وصول البضائع، حيث نوقشت إمكانية تخصيص معبر تجاري بمعزل عن معبر الأفراد والمواطنين».

مساهمة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار
وأضاف الاتحاد العام أن اجتماع الجانبين تطرق إلى مناقشة فرص تعزيز مساهمة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار والعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها، مشيرًا إلى أن الوفد الليبي دعا الجانب المصري ورجال الأعمال المصريين إلى زيارة لليبيا للتعرف عن الفرص الاستثمارية.

وحضر اللقاء قنصل ليبيا بالإسكندرية محمد صالح الساعدي، ورئيس غرفة تجارة بنغازي صالح العبيدي، ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد، والملحق الدبلوماسي بالخارجية المصرية محمد سمير، وعدد من رجال الأعمال الليبيين.

اجتماع الوفد الاقتصادي الليبي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري. (الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة)
اجتماع الوفد الاقتصادي الليبي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري. (الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة)
اجتماع الوفد الاقتصادي الليبي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري. (الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة)
اجتماع الوفد الاقتصادي الليبي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري. (الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة)
اجتماع الوفد الاقتصادي الليبي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري. (الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة)
اجتماع الوفد الاقتصادي الليبي مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصري. (الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة)
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