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مصر: تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وامساعد فقط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 11:57 صباحا
مصر: تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وامساعد فقط
منفذ السلوم البري على الحدود الليبية - المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت مصلحة الجمارك المصرية تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وامساعد البريين فقط، وذلك في منشور إلى كل المواقع الجمركية المصرية.

جاء التعميم المصري بناء على خطاب من مدير مصلحة الجمارك الليبية، اللواء سليمان علي سالم، بشأن الإفراج والسماح بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى الأراضي الليبية عبر منفذي السلوم وامساعد البريين، وفق جريدة «المال» المصرية.

تعزيز حركة التجارة بين ليبيا ومصر
وأرجع سالم هذا القرار إلى العمل على «تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين، وتسهيلا للإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين البلدين من أجل قمع المخالفات الجمركية، والبحث عنها وردعها».

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وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطة تطوير منفذ السلوم البري، لتسهيل حركة التجارة مع ليبيا. كما زار وفد رسمي ليبي القاهرة، للاتفاق مع شركات مصرية على تصدير الأدوية وتجهيز المستشفيات في ليبيا، ضمن خطة إعادة الإعمار.

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