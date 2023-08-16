السيسي يعلن تطوير منفذ السلوم لتسهيل حركة التجارة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خطة تطوير منفذ السلوم البري، لتسهيل حركة التجارة مع ليبيا، بحسب صحف مصرية.

وقال السيسي، خلال زيارته محافظة مرسى مطروح، إنه سيجرى إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم على مساحة 250 – 300 فدان، لخدمة التجارة مع ليبيا، بحسب موقع «اليوم السابع».

وتابع: «نعمل على تطوير منفذ السلوم منذ أربع سنوات، وسوف تكون القدرة والشكل الحضاري مع الأشقاء في ليبيا يليقان بالعمل»، لافتا إلى أن المنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يجرى تنفيذها.

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وكرر مسافرون ليبيون وتجار الحديث خلال الفترة الماضية عن «أوضاع سيئة» في منفذ السلوم البري، وطالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، في 24 مايو الماضي، بتكثيف العمل مع الجانب المصري من أجل تحسين الأوضاع، واتخاذ موقف حيال أوضاع المسافرين الليبيين.

وفي 11 أبريل الماضي، تحدثت الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة عن تكدس شاحنات محملة بالبضائع، موجهة نداء إلى المسؤولين في منفذي السلوم وامساعد بضرورة التدخل، لإنهاء الأزمة. لكن السلطات المصرية تقول إنها تعكف على تنفيذ مشروعات في البنية التحتية، لتسهيل الإجراءات، ودعم الحركة التجارية بين البلدين.