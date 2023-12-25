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تكريم ليبي لوائل الدحدوح بمنحه جائزة «السرايا الحمراء لصحافة السلام»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 12:49 صباحا
تكريم ليبي لوائل الدحدوح بمنحه جائزة «السرايا الحمراء لصحافة السلام»
وائل الدحدوح أثناء إلقائه كلمة عبر الفيديو من غزة إلى حضور منتدى طرابلس للإعلام (الإنترنت)
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كرم منتدى أيام طرابلس الإعلامي مراسل قناة ا«لجزيرة»، الفلسطييني وائل الدحدوح بمنحه «جائزة السرايا الحمراء لصحافة السلام»، تقديرًا لدوره في تغطية أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأكثر من شهرين ونصف.

وقال الدحدوح إنه يقدر هذا التكريم، قائلًا: «هذا تكريم أيضًا للزميل سامر أبو دقة الذي استشهد- برفقتي- في مهمة رسمية، ولأسرتي الحبيبة التي ذهبت ضحية قصف إسرائيلي أهوج ومجنون.. كما أنه تكريم لجميع الزملاء الشهداء من أسرة الصحافة الفلسطينية».

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100 صحفي يفقدون أرواحهم أثناء تغطية العدوان الإسرائيلي 
وأشار الدحدوح إلى أن نحو 100 صحفي استشهدوا في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إنه «رقم مرعب وكبير جدا بالمقارنة مع جميع الحروب السابقة في العالم».

وأضاف: «نعدكم بأننا مستمرون في التغطية بغض النظر عن التبعات والثمن الباهظ الذي ندفعه».

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