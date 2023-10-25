استشهاد أفراد من عائلة مراسل «الجزيرة» وائل الدحدوح في قصف للاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عائلة الصحفي وائل الدحدوح مدير مكتب ومراسل قناة «الجزيرة» في قطاع غزة.

وبحسب «الجزيرة» فقد استشهد عدد من عائلة الدحدوح إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين انتشر فيديو أثناء وداع الدحدوح لنجله الشهيد «بنتقموا من بالأولاد .. معلش». وقالت الجزيرة إنّ من الشهداء في عائلة الدحدوح زوجته وابنه وابنته.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 6546 شهيدًا

ونعت شبكة الجزيرة، في بيان لها، عائلة مراسلها في قطاع غزة، وقالت إن الدحدوح تميز بتغطية دقيقة للقصف الإسرائيلي والمجازر العديدة التي يرتكبها في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، ونقل على أرض الواقع حجم الدمار والاستهداف الواضح للمدنيين العزل في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 6546 شهيدًا؛ بينهم 2704 أطفال و 1584 سيدة و364 مُسنًا، جرّاء العدوان والقصف «الإسرائيلي» المُستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

مراسل الجزيرة وائل الدحدوح داخل مستشفى في قطاع غزة وبجواره أحد أفراد عائلته. (الإنترنت)

مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يحمل ولده الذي استشهد في القصف. (الإنترنت)