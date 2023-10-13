مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة «رويترز» مقتل أحد مصوريها في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين اليوم الجمعة.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح خلال تغطيتهم للقصف الذي استهدف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وقالت الوكالة في بيان «بحزن شديد، تبلّغنا أن مصورنا عصام العبدالله قد قتل»، مشيرة إلى أنه كان جزءًا من فريق الوكالة في جنوب لبنان.

توثيق قصف إسرائيلي .. آخر ما نشره المصور

وآخر ما نشره عصام العبدالله مقطع فيديو من القصف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وكتب عليه: «قصف في محيط علما الشعب - جنوب لبنان».

قبل ذلك، قالت قناة «الجزيرة» إن قصفًا إسرائيليًا استهدف اليوم الجمعة مجموعة من الصحفيين بينهم طاقم القناة. وأوضحت أن صحفيًا قتل في الحادث، بينما أصيب 3 أشخاص بينهم المراسلة كارمن جوخدار، والمصور إيلي براخيا العاملان في القناة.

وأوضحت الوكالة أن مجموعة من الصحفيين من مؤسسات إعلامية عدة كانت في محيط البلدية لتغطية القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة الحدودية قبل أن يطالهم القصف.