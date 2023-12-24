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محادثات ليبية أردنية حول ملف الديون العلاجية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 12:11 صباحا
محادثات ليبية أردنية حول ملف الديون العلاجية
نائب سفير ليبيا لدى الأردن مع رئيس جمعية المستشفيات والفنادق بالمملكة الهاشمية، 23 ديسمبر 2023. (السفارة الليبية لدى الأردن)
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بحث نائب سفير ليبيا لدى الأردن أحمد أبوبريق مع رئيس جمعية المستشفيات والفنادق بالأردن نايل المصالحة ملف الديون الليبية العلاجية.

وتطرق الاجتماع إلى «سبل معالجة هذا الملف وتسديد الديون في أسرع وقت ممكن وتعزيز التعاون بين البلدين بشكل أوسع بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين»، وفق بيان صادر عن السفارة الليبية.

وأثنى أبوبريق خلال اللقاء على دعم الأردن للاستقرار والسلام في ليبيا.

- الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا
- المستشفيات الخاصة بالأردن تستعجل دفع فاتورة علاج آلاف الليبيين
- صحيفة: انفراجة في أزمة ديون ليبيا للمستشفيات الأردنية

أزمة الديون عمرها أكثر من 10 سنوات
وتتواصل أزمة الديون الأردنية التي يتوجب على الدولة الليبية دفعها منذ نحو 10 سنوات، وذلك لصالح أكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية، بالإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر. وتقدر قيمة هذه الديون بنحو 150 مليون دولار، حسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية فوزي الحموري.

ويعالج خصوصا مرضى الأورام الليبيين في الأردن، لا سيما بمركز الحسين للسرطان. وكثيرا ما كررت المستشفيات الأردنية طلب دفع الأموال الليبية، وقالت إن عدد المرضى والجرحى الليبيين الذين جرت معالجتهم في مصحات البلاد 50 ألف ليبي، دون علاج هذا الملف مع الجهات الدائنة.

وسبق أن قال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إنه طالب بتسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية بملف العلاج بالخارج في ظل صعوبة الظروف السياسية، وأضاف: «نجحنا في تسديد دفعة من الديون المستحقة على الدولة الليبية بملف العلاج بالخارج ونأمل في تسوية كل الديون المستحقة على الدولة في هذا الملف، وقد شكلت أيضًا جهازا بوزارة الصحة وقطعت شوطًا لا بأس به في تنظيمه».

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