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داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 08:25 مساء
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا
الصفحة الأولى من العدد «422» من جريدة «الوسط»، الخميس 21 ديسمبر 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد رقم 422 من جريدة «الوسط». ويتصدر الصفحة الأولى تقرير تحليلي يرصد تطورات الشأن الليبي وخاصة الأزمة السياسية التي لا تزال تعصف بالبلاد.

وجاء عنوان التقرير: «من القاهرة إلى طرابلس.. تحركات للأطراف الرئيسية المعنية بمبادرة المبعوث الأممي..

الشروط المسبقة تعطل طاولة باتيلي الخماسية
ونقرأ في التقرير كيف أن «جمع الفرقاء الليبيين قد لا يتحقق دون تقديم كل طرف تنازلات لصالح الشعب الليبي»، فيما تعكس مواقف الخمسة المشمولين بالمبادرة خلافات حتى داخل الفريق الواحد».

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وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما عنوانه: «متمسكون بالأمل واللقب بعد عامين على نسف الموعد الانتخابي.. القوة القاهرة تُكبِّل عشرات المترشحين للرئاسة والبرلمان».

«تداعيات دانيال».. مدارس الشرق مكتظة والمياه ملوثة
ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان: « شهد شاهد من أهلها.. مجلس أوروبا للعلاقات الخارجية ينتقد سياسة بروكسل تجاه الهجرة: الاتحاد الأوروبي فشل في منع تدفق المهاجرين وأضعف الحكومة الليبية».

أيضا في الصفحة نفسها نقرأ تقريرا بعنوان: «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا: تداعيات دانيال.. مدارس الشرق مكتظة والمياه ملوثة».

باتيلي يبلغ مجلس الأمن الدولي باستمرار الاعتقالات التعسفية في ليبيا
وعلى رأس الصفحة الخامسة نطالع حوارا أجرته «الوسط» مع وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وجاء بعنوان: «عثمان عبدالجليل: الفساد مستشرٍ.. وعصابات وشركات أدوية تسيطر على القطاع».

- للاطلاع على العدد 422 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وعلى الصفحة ذاتها نطالع موضوعا بعنوان: «رصد اعتقال 60 شخصاً بينهم أطفال.. باتيلي يبلغ مجلس الأمن باستمرار الاعتقالات التعسفية في ليبيا».

ليبيا من بين أكثر الدول استهلاكًا للوقود في أفريقيا
وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة تقريرا رئيسيا بعنوان: «نحو 1.2 مليون موظف في ليبيا يتقاضون 8 ,53% من الميزانية».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع جاء بعنوان «ليبيا من بين أكثر الدول استهلاكًا للوقود في أفريقيا».

احتفال ليبي باليوم العالمي للغة العربية
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في الصفحة الثانية عشرة موضوعا بعنوان: «على هامش معرضها درنة في أعقاب الكارثة.. جميلة رزق الله: لوحاتي تحاكي عزاءً كبيراً وسقفاً مفتوحاً من الوجع».

أيضا نقرأ تقريرا «في مجمع ذات العماد احتفال أدبي باليوم العالمي للغة العربية».

العدوان على غزة يحضر في مهرجان الجونة السينمائي
ويتصدر صفحة الفن موضوع بعنوان «وداعاً طبرية يجسد مأساة الشعب الفلسطيني العدوان على غزة يحضر في دورة الجونة الاستثنائية».

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في الكونفدرالية.. أبوسليم يضع قدما في دور الثمانية.. وموقف الهلال يتعقد
ومن صفحة الفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير تحت عنوان: «صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من دورينا تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر».

أما الصفحة الخامسة عشرة فنطالع فيها موضوعات منها تقرير رئيسي عنوانه: «أين تذهب أموال الاتحاد الدولي لتطوير البنية التحتية الرياضية؟».

أيضا نقرأ في الصفحة ذاتها موضوعا بعنوان: «أبوسليم يضع قدما في دور الثمانية.. وموقف الهلال يزداد تعقيدا بالكونفدرالية».
 

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■  «شروط القادة الليبيين.. ورسالتان» من المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن
■  تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟
■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  محللون: ضوء أخضر لمبادرة باتيلي من مجلس الأمن.. و«الخماسية» قد تستغرق شهورا 
■  الدبيبة يوجه ببدء تنفيذ منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
■  «ناسا» توضح أسباب «اختفاء» حلقات كوكب زحل العملاقة كل 15 عاما
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
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■  لا يفوتك: كيف​ تصنع «أستون مارتن» سيارة الدفع الرباعي «DBX»
 

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