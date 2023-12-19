ضبط وكر لصناعة الخمور في القلعة

القاهرة - بوابة الوسط

داهم أعضاء مديرية أمن وسط الجبل وكرا يستخدم في صناعة الخمور والمواد المسكرة في مدينة القلعة.

جاء ذلك بعد ورود معلومات لفرقة التحري والبحث بمركز شرطة القلعة تفيد بوجود مصنع محلي لتصنيع الخمور داخل أحد المنازل، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

مداهمة الوكر

وتوجه أعضاء مركز الشرطة بالتعاون مع البحث الجنائي القلعة إلى المكان وداهموه بعد أخذ إذن النيابة.

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وعثر رجال الأمن على كميات كبيرة من الخمور محلية الصنع تقدر بـ120 غالون سعة 200 لتر للواحد، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.