مديرية أمن طرابلس تطالب السائقين بالابتعاد عن تجمعات المياه بطريق البيفي

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، سائقي المركبات بضرورة الابتعاد وتجنُّب السير بعيدًا عن تجمعات المياه بطريق البيفي، وذلك لعمق التجمع غير الواضح، والناتج عن هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة خلال الساعات الماضية.

ونبه مكتب العلاقات العامة عبر صفحة المديرية على «فيسبوك» إلى أن تلك التجمعات قد تتسبب في إلحاق ضرر بالسيارات أو تعطلها خصوصًا إذا كانت المياه تغطي هبوطًا أو تصدعًا كبيرًا.

- بالصور.. شفط مياه الأمطار وفتح مسارات الطرق في الفرناج بطرابلس

ونفذت فرق الطوارئ بشركة الخدمات العامة أعمال شفط المياه وفتح مسارات الطرق في حي الجراح بالفرناج وطريق الشوك بالعاصمة طرابلس حتى ساعة متأخرة من أمس، وفق بيان صحفي صادر عن الشركة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.

ودعا وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، أمس السبت إلى استمرار عمل غرف الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات للقصوى خلال الأيام المقبلة، تحسبًا للحالة الجوية المتوقعة.

تجمعات المياه بطريق البيفي في طرابلس، الأحد 17 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)