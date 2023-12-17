بالصور.. شفط مياه الأمطار وفتح مسارات الطرق في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت فرق الطوارئ بشركة الخدمات العامة أعمال شفط المياه وفتح مسارات الطرق في حي الجراح بالفرناج وطريق الشوك بالعاصمة طرابلس حتى ساعة متأخرة من أمس، وفق بيان صحفي صادر عن الشركة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الأحد علي مناطق شمال غرب ليبيا.

«الداخلية» دعت لاستمرار غرف الطوارئ

ويوم السبت، دعا وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، إلى الاستمرار في عمل غرف الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات للقصوى خلال الأيام المقبلة، تحسبا للحالة الجوية المتوقعة.

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وأشار الطرابلسي إلى احتمالات هطول كميات كبيرة من الأمطار وهبوب رياح عالية السرعة قد ينتج منها ما يمس ويعرض حياة المواطنين للخطر، حسبما ذكر بيان للوزارة اليوم السبت. ولفت إلى ضرورة تنسيق عمل غرف الطوارئ مع عمداء البلديات والأجهزة الأمنية والخدمية والصحية.

من عمليات شفط مياه بحي الفرناج في العاصمة طرابلس، 17 ديسمبر 2023. (شركة الخدمات العامة في طرابلس)

من عمليات شفط مياه بحي الفرناج في العاصمة طرابلس، 17 ديسمبر 2023. (شركة الخدمات العامة في طرابلس)

من عمليات شفط مياه بحي الفرناج في العاصمة طرابلس، 17 ديسمبر 2023. (شركة الخدمات العامة في طرابلس)

من عمليات شفط مياه بحي الفرناج في العاصمة طرابلس، 17 ديسمبر 2023. (شركة الخدمات العامة في طرابلس)