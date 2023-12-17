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الاتفاق على تنظيم معارض ومنتديات تجارية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين ليبيا والصين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 05:03 مساء
الاتفاق على تنظيم معارض ومنتديات تجارية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين ليبيا والصين
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
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اتفقت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» شذر الصيد، مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي «على تنظيم معارض ومنتديات تجارية بين البلدين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة لما لها دور كبير في تعزيز الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات وطرح فرص الاستثمار»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمعت الصيد، اليوم الأحد، مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي، بمقر المجلس في بكين، وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء جرى خلاله مناقشة «آلية عمل مشتركة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية»، ووضع «استراتيجية عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وتوسيع الصادرات الليبية للأسواق الخارجية وتسهيل إجراءات عمل التجار وأصحاب الأعمال الليبيين بالساحة الصينية مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري» بين البلدين.

تفعيل اتفاق تجاري بين ليبيا والصين
وأوضحت الوزارة أن اللقاء ناقش أيضًا إمكانية تفعيل الاتفاق المعتمد من مجلس الوزراء الليبي سنة 2010 (اللجنة الشعبية العامة سابقًا) بين مجلس رجال الأعمال الليبي والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والذي نص على تشكيل مجلس رجال الأعمال الليبي - الصيني من كلا الجانبين وعقد اجتماعات دورية بالتناوب في كلا البلدين وإقامة معارض وملتقيات تجارية ومتخصصة بالإضافة إلى التدريب.

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وأكدت الصيد على التعاون التجاري في السابق والذي بلغ خلال العام 2010 نحو «21 مليار دولار»، مشيرة إلى أن عدد «الشركات الصينية التي كانت تعمل في السوق الليبية خلال سنوات ماضية بمختلف المجالات كانت 75 شركة صينية».

تعزيز التجارة الدولية بين ليبيا والصين
وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة أن نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي، أشار خلال اللقاء إلى رغبة المجلس الصيني في تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية «بمجال التجارة والصناعة وخلق شراكة حقيقية بين البلدين والعمل على توقيع مذكرة تفاهم بالخصوص».

وأشارت الوزارة إلى أن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي وقع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بتاريخ 12 مارس الماضي بشأن العمل على إنشاء آلية تبادل المعلومات بانتظام حول التحديثات الاقتصادية والتجارية والقوانين واللوائح.

وحضر لقاء الصيد مع المسؤول الصيني، مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي عصام الملهوف، ورئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - الصيني ميلاد البريكي، ومن الجانب الصيني مديرة إدارة العلاقات الدولية شو ليساي ومدير إدارة التعاون الثنائي هو ونغون.

لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الصيد والوفد المرافق له مع نائب مدير عام دائرة العلاقات التجارة الدولية بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية جيان هونغ شي. (وزارة الاقتصاد)
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