توقيع مذكرة التعاون الفني بين مؤسسات الطيران المدني الليبية والإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اتفاقية النقل الجوي بين ليبيا وإيطاليا، ومذكرة التعاون الفني بين مؤسسات الطيران المدني، وذلك خلال زيارة وفد إيطالي لطرابلس اليوم بحسب بيان للوزارة اليوم.

ويضم الوفد الإيطالي رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالي ومندوبين عن الرئاسة والخارجية وشركة الخطوط الإيطالية.

وبحسب البيان، بحث وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، صباح اليوم الأحد، بديوان الوزارة مع الوفد الإيطالي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال النقل الجوي وزيادة عدد الرحلات الجوية والمشغلين الجويين.

«آفاق جديدة» نحو عودة الحركة الجوية مع دول الاتحاد الأوروبي

وشدد البيان على أن الاتفاقية والمذكرة ستُسهم في رفع كفاءة وقدرة عناصر الطيران المدني.

- انطلاق أول رحلة طيران من طرابلس لروما بعد توقف 10 سنوات

كما ستفتح اتفاقية النقل الجوي «آفاقا جديدة» نحو عودة الحركة الجوية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتمكين شركات الطيران الليبية من استعادة وجودها بالأسواق الأوربية.

وفي 30 سبتمبر، انطلقت أول رحلة من طرابلس في اتجاه العاصمة الإيطالية روما، سيرتها شركة طيران «سماء المتوسط» الخاصة، بعد توقف دام لنحو عشر سنوات.

وفي 24 يوليو الماضي، سيرت الخطوط الإيطالية ITA ، رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، على متنها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي أعلن عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا في شهر سبتمبر الماضي، ضمن جهود مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.

وأشار المسؤولون الليبيون، بشكل دائم، إلى التحسينات الأمنية التي أُدخلت على نظام الملاحة الجوية، وسمحت لشركات الطيران بتسيير رحلات نحو وجهات مثل تركيا ومالطا ومصر وتونس.

وفي ديسمبر العام 2014، وبعد معركة مطار طرابلس (يوليوـ أغسطس 2014) وما شهده المطار من دمار واندلاع حرب أهلية أدت إلى انقسام سياسي، حظر الاتحاد الأوروبي جميع شركات الطيران الليبية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وقطاع الطیران.

من مراسم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين ليبيا وإيطاليا. (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الموقتة)

من مراسم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين ليبيا وإيطاليا. (وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الموقتة)