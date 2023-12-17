شركة الجوف للتقنية النفطية تحيي الذكرى الأربعين لتأسيسها

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

احتفلت شركة الجوف للتقنية النفطية، أمس السبت، بإحياء الذكرى الأربعين لتأسيسها، وتكريم المُتقاعدين من مُستخدميها تقديرًا لما بذلوه من جُهود في سبيل الشركة، ووفاءً لشهداء الواجب.

وشهد الاحتفال حضور م. مجدي جبريل امساعد رئيس لجنة الإدارة، وم. سليمان اجبيل عضو لجنة الإدارة للعمليات والخدمات، وم. أحمد عبدالعزيز عضو لجنة الإدارة للتصنيع والمواد، وأ. خالد الدينالي عضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، وأ. موفق الزوي عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية والتسويق.

وحضر الاحتفال رؤساء لجان الإدارة السابقين د. محمد جبريل، والسيد محمد ابحيح، والسيد محمد العبدلي، بينما اعتذر السيد فتحي العبار بسبب تواجده خارج البلاد، مع حضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وعدد من مُستخدمي الشركة.

أشاد رئيس لجنة إدارة الشركة في كلمته التي استهل بها الاحتفالية، بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال الأربعين عاماً الماضية، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

حققت الشركة العديد من الإنجازات العظيمة

بينما ذكرّ مُؤسس الشركة وأول رئيس لجنة إدارة بها د. محمد جبريل بدايات الشركة ومسيرتها خلال أربعبن عامًا من العمل المُتواصل، حققت فيها الشركة العديد من الإنجازات العظيمة.

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وألقى الضيوف بكلمات الوفاء والإشادة ومنهم رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفالية حليمة بالحمد، التي شكرت لجنة الإدراة على هذه اللفتة الطيبة إخلاصاً وعرفاناً منهم بمجهودات قُدامى المُستخدمين المتقاعدين وشُهداء الواجب ومن فقدناهم وهم معنا فقد كانوا جزءاً من كيان الشركة.

تخلل الحفل عدة فقرات مُتنوعة منها عرض الفيلم الوثائقي الذي سلط الضوء على رحلة الشركة خلال أربعين عام، وتحوّلها من الدمار إلى الإعمار، وتحقيق أعلى الإيرادات والوصول إلى الازدهار، كما قدم الفنان الكوميدي ميلود العمروني فقرة ترفيهية.

وتضمنت الاحتفالية تكريم رؤساء وأعضاء لجان الإدارات السابقة للشركة والمُتقاعدين وشهداء الواجب من العاملين بالشركة بشهادات تقدير ودروع وهدايا تذكارية تقديراً لجهودهم وتفانيهم في خدمة الشركة.

شركة الجوف للتقنية النفطية تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها وتُكرم المتقاعدين وشهداء الواجب. (بوابة الوسط)

شركة الجوف للتقنية النفطية تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها وتُكرم المتقاعدين وشهداء الواجب. (بوابة الوسط)

شركة الجوف للتقنية النفطية تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها وتُكرم المتقاعدين وشهداء الواجب. (بوابة الوسط)

شركة الجوف للتقنية النفطية تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها وتُكرم المتقاعدين وشهداء الواجب. (بوابة الوسط)

شركة الجوف للتقنية النفطية تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها وتُكرم المتقاعدين وشهداء الواجب. (بوابة الوسط)

شركة الجوف للتقنية النفطية تحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسها وتُكرم المتقاعدين وشهداء الواجب. (بوابة الوسط)