إحالة 107 متهمين إلى النيابة في طرابلس خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس 107 متهمين إلى النيابة العامة خلال يومين.

وتوزع المتهمون المحالون إلى النيابة بواقع أربعة من مركز شرطة الهضبة وستة من مركز شرطة المدينة ومثلهم من مركز شرطة طريق المطار وخمسة من مركز شرطة الغربي ومثلهم من الأوسط والفرناج، وفق إحصائية أصدرتها المديرية عن يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.

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إضافة إلى ثلاثة متهمين من مركز شرطة عين زارة ومثلهم من الجامعة وسبعة من زاوية الدهماني و15 من الحي الصناعي و13 من سوق الجمعة و10 من باب بن غشير وثمانية من حي الأندلس ومثلهم من غوط الشعال.