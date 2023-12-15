«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي وساحل بنغازي وشحات تصل سرعتها إلى ما بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار على ساحل طرابلس والخمس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- رياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة على ساحل الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و3.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب الليلة.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.