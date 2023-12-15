«الداخلية»: مهلة لشاغلي المباني المخالفة بمنفذ رأس اجدير لإزالتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الخميس، منح مهلة مدتها 72 ساعة لشاغلي المباني المخالفة للقانون بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس للبدء في إزالتها.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بتحديد عدد من المباني التي جرى إنشائها بالمخالفة للقانون بمنفذ رأس اجدير، والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة لغرض تطوير المعبر.

وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على تكليف وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لإدارة انفاذ القانون وشركة الخدمات العامة بإزالة العوائق وتوسيع المسارات بمنفذ رأس اجدير، وذلك لتطوير مرافقه بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة تنقل البضائع بين ليبيا وتونس.

- الطرابلسي يعلن سيطرة وزارة الداخلية على «رأس اجدير».. وتغيير قيادات أمنية في المنفذ

سيطرة وزارة داخلية على منفذ رأس اجدير

وأول أمس الثلاثاء، الطرابلسي سيطرة الوزارة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتغيير عدد من القيادات الأمنية العاملين بالمنفذ، مؤكدًا أن الوزارة «تعمل بمهنية وأداؤها بعيد عن الجهوية والقبلية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في المنفذ مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي حيث قال: «مثلما نجحنا في ميناء مصراتة وميناء طرابلس ومطار معيتيقة، اليوم نجحنا في منفذ رأس اجدير، إذ أصبح يتبع وزارة الداخلية بالكامل، بعد أن جرى تغيير كل المناصب داخل المعبر».

إدارة إنفاذ القانون تحدد المباني المخالفة بمنفذ رأس اجدير، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)

إدارة إنفاذ القانون تحدد المباني المخالفة بمنفذ رأس اجدير، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)

إدارة إنفاذ القانون تحدد المباني المخالفة بمنفذ رأس اجدير، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)

إدارة إنفاذ القانون تحدد المباني المخالفة بمنفذ رأس اجدير، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)

إدارة إنفاذ القانون تحدد المباني المخالفة بمنفذ رأس اجدير، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)