إعلان النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري لأول مرة منذ 2008

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومصلحة الإحصاء والتعداد، اليوم الخميس، النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري لعام 2022-2023 لأول مرة منذ 2008.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزيرا التخطيط محمد الزيداني، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمود الفطيسي، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد وعدد من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات.

وفي حين لم تنشر الوزارة أية معلومات عن المؤشرات الناتجة عن المسح أكد الزيداني أهمية هذا المسح في توفير البيانات والمؤشرات التي تساهم في وضع الخطط التنموية وصياغة السياسات العامة وتحسين جودة الحياة في ليبيا.

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وشهدت الاحتفالية عرضًا مرئيًا للمؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والصحية، إلى جانب مؤشرات الإنفاق والدخل الخاصة بالأسر، مما يسهم في فهم أعماق التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

يشار إلى أن مسح الدخل والإنفاق الأسري يأتي بعد غياب دام أكثر من 14 عامًا، حيث أجري آخر مسح للدخل والإنفاق الأسري في عام 2008.

متوسط الدخل في ليبيا

وفي يوليو 2022، وضع تصنيف للبنك الدولي ليبيا ضمن الدول ذات متوسط الدخل الأعلى التي يتراوح دخل الفرد فيها بين 4.256 ألف دولار و13 ألفًا و205 دولارات، مستندًا إلى الدخل القومي المحول إلى الدولار الأميركي.

جانب من فعالية إعلان النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة التخطيط)

جانب من فعالية إعلان النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة التخطيط)

جانب من فعالية إعلان النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري، الخميس 14 ديسمبر 2023 (وزارة التخطيط)