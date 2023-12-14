ضبط تشكيل عصابي سرق صالة ألعاب رياضية في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط رجال الأمن تشكيلا عصابيا تورط في سرقة مبلغ مالي من صالة ألعاب رياضية في قصر بن غشير.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قصر بن غشير بلاغا بسرقة ثلاثة مجهولين مبلغ ألف دينار من داخل الصالة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

ضبط المتهمين بعد مراجعة كاميرات المراقبة

وتولى أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي في المديرية التحقيق في الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين بعد تحديد هويتهم عبر مراجعة كاميرات المراقبة في مكان الحادث.

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واعترف المتهمون بما نُسب إليهم، واتُخذت الإجراءات القانونية ضدهم ثم أحيلوا إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص.