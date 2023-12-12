شكشك وبن عياد يبحثان تفعيل اتفاقية برنامج الرقابة الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الديوان والشركة بشأن برنامج الرقابة الإلكترونية على إيرادات ومصروفات «القابضة للاتصالات» والشركات التابعة لها.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد اليوم الثلاثاء بحضور مدير مكتب تقنية المعلومات بالديوان، محمد المغربي.

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وأضاف بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك» أن الاتفاقية المبرمة تهدف إلى تمكين الديوان من تحقيق رقابة فاعلة على إيرادات ومصروفات الشركة، في إطار مشروع التحول الرقمي والمراجعة الإلكترونية التي يسعى الديوان لتطبيقها على الجهات الخاضعة لرقابته.

وفي 18 أكتوبر 2022، أعلن ديوان المحاسبة إطلاق أولى مهامه الرقابية في مجال الرقابة على تقنية المعلومات لدى الجهات الخاضعة لرقابته تماشيًا مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة.