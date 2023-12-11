نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الإثنين 11 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى بنغازي تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و3.5 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية متوسطة إلى جيدة بسبب اضطراب البحر.

• تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• الرياح شمالية غربية إلى غربية تتحول مساء اليوم إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة تصل إلى 25 عقدة صباح اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر، ويصل نهار اليوم إلى 3.5 متر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

• فرصة هطول أمطار جيدة، وتكون غزيرة أحيانا اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح شمالية غربية إلى بحرية وتكون غدا غربية على الساحل الممتد من راس لأنوف إلى شحات، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من راس لأنوف إلى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر، ويصل اليوم إلى 3.25 على الساحل الممتد من راس الأنوف إلى بنغازي.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا اليوم على الساحل الممتد من راس لأنوف إلى بنغازي.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.