حكومة حماد: النيجر تتعهد بإعادة النظر في قرار فتح الحدود مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن وزير خارجية النيجر، باكري باولو سالغاري، تعهد بإعادة النظر في قرار بلاده فتح الحدود مع ليبيا.

والتقى وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عيسى عبد المجيد، أمس السبت، رئيس وزراء جمهورية النيجر السيد علي الأمين زين، ووزير خارجيته، ومسؤولي الوزارة في النيجر، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

حكومة حماد تبحث مع النيجر افتتاح قنصلية في سبها

وفي اللقاء الذي عقد في مدينة درك النيجرية القريبة من الحدود الليبية، بحث وزير الشؤون الأفريقية بحكومة حماد مع مسؤولي النيجر ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون الثنائي، وملف افتتاح قنصلية بمدينة سبها.

وفي الشهر الماضي، ألغى لجيش الذي يتولى السلطة في نيامي قانون صدر العام 2015 يعاقب المهربين، مما يعيد ظاهرة الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى البحر الأبيض المتوسط وفق جريدة «لوفيغارو» الفرنسية في تقرير لها. أرجع المجلس العسكري الذي جاء عبر انقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم سبب إلغائه قانون 2015 الصادر في 27 سبتمبر والذي يجرم التهريب أن القانون يحمل آثارًا ضارة واعتداء على الحريات العامة.

من لقاءات وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عيسى عبد المجيد في النيجر، أمس السبت، 10 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من لقاءات وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عيسى عبد المجيد في النيجر، أمس السبت، 10 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)