الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها بين طرابلس وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة ‎الخطوط الجوية الليبية استئناف رحلاتها بين مدينتي طرابلس وطبرق بداية من غد الأحد بواقع رحلة أسبوعيًا كل يوم خميس.

وأوضحت الشركة في بيان أن موعد الإقلاع سيكون على تمام الثامنة والنصف صباحًا من مطار معيتيقة الدولي إلى مدينة طبرق، على أن يكون سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية 398 دينارًا للذهاب والعودة.

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

وسبق أن استأنفت الخطوط الليبية رحلاتها بين طرابلس وطبرق في مايو من العام الماضي، إذ أعلنت آنذاك في بيان تسيير رحلات بين مطار معيتيقة الدولي ومطارات طبرق وسبها وغات وذلك بهدف «تخفيف المعاناة ومشقة السفر برًا»، وحرصًا على سلامة المواطنين وتسهيل التنقل عليهم.