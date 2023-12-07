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ضبط مطلوب في جريمة قتل قبل 9 سنوات بأبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 02:21 مساء
ضبط مطلوب في جريمة قتل قبل 9 سنوات بأبوسليم
المطلوب على ذمة قضية قتل وقعت في أبوسليم قبل 9 سنوات، 7 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الخميس، القبض شخص مطلوب على ذمة قضية قتل عمد تعود إلى العام 2014 بدائرة اختصاص مركز شرطة أبوسليم.

وتمكن أعضاء قسم التحري وجمع المعلومات بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من ضبط المتهم المطلوب بناء على أمر ضبط وإحضار من نيابة باب غشير الجزئية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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واكتفى البيان إلى الإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى مكتب النائب العام دون إضافة مزيد التفاصيل.

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