ليبيا تطالب بدعم أوروبي عاجل لتأمين حدودها الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت ليبيا بضرورة تعجيل الدعم الأوروبي، لتأمين الحدود الليبية الجنوبية، ودعم جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود بالتجهيزات والتدريب، ومعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عقب اجتماع مع الفريق الفني المكلف من قِبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية المسؤولة عن التدقيق في حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الانتمائي للطوارئ من أجل أفريقيا لدى ليبيا.

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وعقد الفريق الأوروبي اجتماعًا في مقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي، بحضور مدير الإدارة المكلف، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير مكتب حقوق الإنسان، وبعض رؤساء المكاتب والأقسام بإدارتي أمن السواحل والعلاقات والتعاون، وأعضاء من إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وناقش الاجتماع، الذي حضره أيضا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أوضاع المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومراجعة الأعمال المشتركة بين الجانبين. وأكد الجانب الليبي عدة نقاط، سجلها الجانب الأوروبي، أهمها تواضع الدعم المقدم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

جانب من اجتماع الوفد الأوروبي مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء 6 ديسمبر 2023. (وزار الداخلية)