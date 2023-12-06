المقريف يبحث الاستفادة من برامج المعهد العربي للتخطيط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف، اليوم الأربعاء، الاستفادة من برامج المعهد العربي للتخطيط بالكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للمعهد إيهاب المقابلة، ومنسق التعاون بين المعهد ودولة ليبيا عبدالله الدرسي، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم.

والمعهد العربي للتخطيط مؤسسة غير ربحية يقع مقرها في الكويت وتهتم بتقديم خدمات التدريب والاستشارات والدراسات والبحوث، فضلًا عن الدعم المؤسسي ودعم صناعة القرار وجهود التنمية في البلدان العربية، وليبيا عضوة فيه منذ تأسيسه العام 1980.

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وقدم مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد إيهاب المقابلة لمحة عن المعهد ودوره وبرامجه وجهوده في إقامة برامج التدريب مجانًا للبلدان العربية في ضوء ما يستقبله من ترشيحات منها.

وقال إن زيارتهم إلى ليبيا تستهدف تطوير استفادتها من خدمات المعهد وبحث إمكانية توقيع اتفاقية بين الوزارة والمعهد، منبهًا إلى أهمية مبادرة نشر ثقافة ريادة الأعمال للتلاميذ والطلاب.

من جانبه، أعرب المقريف عن استعداده للتعاون مع المعهد والاستفادة من برامجه، مؤكدًا أهمية تنظيم المعهد تدرييات لتمكين معلمي ذوي الهمم، وتعهد بتطوير المناهج التعليمية لتشمل ريادة الأعمال لتكون الأساس للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.