  • Alwasat News
Atwasat

المقريف يبحث ملف الطلاب النازحين في شحات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 09:32 صباحا
المقريف يبحث ملف الطلاب النازحين في شحات
أحد لقاءات المقريف لمتابعة وضع الدراسة في شحات ونالوت والعربان، 21 نوفمبر 2023. (التعليم)
alwasat radio

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف ملف الطلاب النازحين في بلدية شحات واستئناف الدراسة هناك في المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء العاصفة «دانيال»، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها.

جاء ذلك خلال لقاءات مع مراقبي التعليم في شحات ونالوت والعربان لمتابعة سير العملية التعليمية، وبحث الاحتياجات اللّازمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

مناقشة ملف الطلاب النازحين ومرتبات المعلمين في اجتماع «تعليم الوفاق»

وناقش المقريف مع مراقب التعليم ببلدية نالوت ملف سد العجز ومتطلبات صيانة المؤسسات التعليمية داخل المدينة، فيما تناول مع مراقب التعليم في العربان ملف تطوير الكوادر التعليمية من خلال دورات تدريبية، إضافة إلى دراسة معدّلات الأداء للمُعلِّمين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي

سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)
شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي

شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في ...
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا

صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم

الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهم أضرم النار في سيارة وواجهة منزل مواطن
ضبط متهم أضرم النار في سيارة وواجهة منزل مواطن
انتهاء مهمة فريق طب الطوارئ للبحث والإنقاذ في المنطقة الشرقية
انتهاء مهمة فريق طب الطوارئ للبحث والإنقاذ في المنطقة الشرقية
إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل في طرابلس بمشاركة سفير فلسطين
إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل في طرابلس بمشاركة سفير فلسطين
المقريف يبحث ملف الطلاب النازحين في شحات
المقريف يبحث ملف الطلاب النازحين في شحات
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
712 مستحقا في الدفعة الثانية من تعويضات المباني المتضررة في سرت
712 مستحقا في الدفعة الثانية من تعويضات المباني المتضررة في ......
بعد مطاري «سبها» و«بنينا».. شاحنة تدخل سريع نمساوية في «معيتيقة»
بعد مطاري «سبها» و«بنينا».. شاحنة تدخل سريع نمساوية في ......
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 22 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 22 نوفمبر 2023)...
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو...
المقريف يبحث ملف الطلاب النازحين في شحات
المقريف يبحث ملف الطلاب النازحين في شحات...
المزيد