المقريف يبحث ملف الطلاب النازحين في شحات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف ملف الطلاب النازحين في بلدية شحات واستئناف الدراسة هناك في المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء العاصفة «دانيال»، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها.

جاء ذلك خلال لقاءات مع مراقبي التعليم في شحات ونالوت والعربان لمتابعة سير العملية التعليمية، وبحث الاحتياجات اللّازمة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

- مناقشة ملف الطلاب النازحين ومرتبات المعلمين في اجتماع «تعليم الوفاق»

وناقش المقريف مع مراقب التعليم ببلدية نالوت ملف سد العجز ومتطلبات صيانة المؤسسات التعليمية داخل المدينة، فيما تناول مع مراقب التعليم في العربان ملف تطوير الكوادر التعليمية من خلال دورات تدريبية، إضافة إلى دراسة معدّلات الأداء للمُعلِّمين.