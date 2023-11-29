المقريف يبحث مع وزيرة التعليم العمانية التعاون في مجال التقويم التربوي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور موسى المقريف مع نظيرته العمانية الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وضع خطط لبرامج مشتركة في مجال التقويم التربوي والتحول الرقمي والتعليم الإلكتروني.

جاء ذلك في اتصال عبر الدوائر المغلقة أمس الأربعاء، استهله المقريف بتهنئة نظيرته بمناسبة نيل عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للدورة 2023 - 2027، وإدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

إعداد مذكرة تفاهم لتنفيذ أنشطة مشتركة

وناقش الوزيران إعداد مذكرة تفاهم تكون إطارًا لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة بين الدولتين، فضلًا عن تشكيل لجان متخصصة مشتركة، وتبادل التجارب الناجحة في مجالات التعاون، والترتيب لزيارات متبادلة بين الوزارتين.

- اتفاق ليبي - عماني على دعم عملية التحول الرقمي في قطاع التعليم

يشار إلى أن المقريف التقى الوزيرة العمانية في العاشر من الشهر الجاري على هامش المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقشا التعاون وعملية التحول الرقمي في قطاع التعليم، خاصة ما يتعلق بموضوعي الامتحانات ورصد الدرجات.