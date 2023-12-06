«الداخلية» تشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وفد من وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في أعمال المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد في مدينة طنجة المغربية على مدى يومين.

ويناقش المؤتمر عديد الموضوعات من بينها استعمال التكنولوجيا الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة، وآلية التنسيق المشترك بين الدول العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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ويضم الوفد الليبي مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد الخوجة وقال خلال كلمته في المؤتمر إن ليبيا تعمل ضمن المنظومة العربية وإنها ستكون جزء من أي عمل عربي أمني مشترك يهدف إلى الرفع من مستوى الأداء في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة.

من مشاركة وفد وزارة الداخلية في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

من مشاركة وفد وزارة الداخلية في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، 6 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)