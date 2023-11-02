وفد أمني يحضر اجتماع قادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، في الاجتماع السابع لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بمدينة ليون الفرنسية يومي 2 و3 نوفمبر الجاري.

ويترأس الوفد الليبي المشارك في الاجتماع مدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالواحد عبدالصمد، الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى خطط الوزارة لمكافحة الجريمة والحرص على دعم علاقات التعاون القائمة مع منظمة الإنتربول، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع تناول عددا من القضايا المتعلقة بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب ‏المخدرات، بالإضافة إلى مناقشة المجالات التي يمكن أن ‏تحقق فيها مبادرات الإنتربول الشرطية.