ليبيا تشارك في مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب بعمان

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت ليبيا، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر العربي الـ37 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب، الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ومثل ليبيا في فعاليات المؤتمر، الذي أقيم برعاية وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، وحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد خالد المبروك عبدالنبي.

- وفد ليبي يطّلع على عمل هيئات مكافحة المخدرات وتسيير الكوارث في الجزائر

وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عبر صفحته على «فيسبوك» إن المؤتمر شارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومركز حماية الدولي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المشاركون خلال فعاليات المؤتمر عددا من المواضيع المتعلقة بتعزيز جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في الوقاية من المخدرات ومكافحتها، وتجارب الدول الأعضاء وخططها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمستجدات الدولية في مجال المخدرات.

وأشار جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى تكريم رئيسه، العميد خالد المبروك عبدالنبي، في ختام فعاليات المؤتمر من قِبل مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب.

المشاركون في مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب بعمان. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)