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وفد ليبي يطّلع على عمل هيئات مكافحة المخدرات وتسيير الكوارث في الجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 08:38 صباحا
وفد ليبي يطّلع على عمل هيئات مكافحة المخدرات وتسيير الكوارث في الجزائر
وفد ليبي يزور المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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زار وفد ليبي المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في الجزائر، ضمن جولة للاطلاع على عمل عدة هيئات هناك.

وفي ختام زيارة دامت يومين، أجرى الوفد الليبي الذي يقوده رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اللواء يوسف مراد، جولة في مديرية شرطة الحدود ومطار هواري بومدين الدولي رفقة الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية العربي مرزوق، وفق بيان وزارة الداخلية في الجزائر أمس الثلاثاء.

واستمع الوفد شرحا حول عمل مختلف الفرق الأمنية على غرار فرقة مراقبة الطائرات وفرقة التفتيش وفرقة مكافحة التزوير وفرقة مراقبة الخطوط الداخلية وغيرها من الفرق.

الاطلاع على عمل مصلحة مكافحة الاتجار بالمهدرات
كما تعرف الوفد الليبي على عمل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات الكائنة بوادي السمار بالجزائر العاصمة، حيث تلقى شروحات وافية حول ماهية هذه المصلحة وكيفية تسييرها وإنجازاتها. وفي هذا الصدد، تلقى رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الموقتة العميد خالد المبروك عبدالنبي، عرضا حول تكوين ومهام المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بما فيها الشرطة العلمية والأجهزة المتطورة التي تستعملها.

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وفي إطار زيارة العمل التي يجريها وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، قام أعضاء من الوفد المرافق له بزيارة مركز قيادة العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية حيث اطلعوا على آلية عمليات تسيير الكوارث.

والإثنين الماضي، استُقبل الطرابلسي من طرف رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبدالرحمان ووزير الداخلية إبراهيم مراد وبحثوا تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتطوير آليات العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى تعزيز أمن الحدود.

وفد ليبي يزور المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
وفد ليبي يزور المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
وفد ليبي يزور المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
وفد ليبي يزور المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، 17 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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