سفير مالطا: افتتاح قسم قنصلي في مصراتة قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، اليوم الثلاثاء، قرب افتتاح القسم القنصلي للسفارة المالطية في مدينة مصراتة.

وخلال لقائه وكيل وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد نصر سويسي، أشار السفير إلي العمل على «تنظيم ملتقى لرجال الأعمال في يناير 2024، لتطوير التعاون في كل المجالات بين البلدين»، وفق بيان الوزارة.

سويسي يشيد بعمق العلاقات مع مالطا

من جهته، أثني وكيل وزارة المواصلات علي عمق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى عودة الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا.

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وناقش السفير إمكانية عودة الخط البحري التجاري والسياحي، والعمل علي تفعيله في أقرب وقت ممكن. بينما أبدى الوكيل استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات في هذا الشأن.

من لقاء وكيل وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد نصر سويسي والسفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، اليوم الثلاثاء، 5 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للحكومة)