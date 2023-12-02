اجتماع في مصراتة لإنشاء 3 جسور في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، الجمعة، عقد اجتماع مع عميد بلدية مصراتة وعدد من المسؤولين في البلدية من أجل إنشاء ثلاثة جسور في المدينة.

وقال الجهاز إن الاجتماع عقد في إطار إعداد التصاميم النهائية ومستندات العطاء لمشاريع تنفيذ جسور بثلاثة تقاطعات هي: تقاطع المدينة الرياضية وتقاطع المعهد الزراعي وتقاطع التقنية الطبية.

نقاشات لحصر ملكية الأراضي المقام عليها الجسور الثلاثة

وناقشت إدارة الدراسات والتصاميم بالجهاز وشركة «شاكر» هذه الأعمال عميد البلدية بحضور وكيـل ديـوان البلديـة، ومدير مكتب أمـلاك الدولة ومدير مكتـب التخطيـط العمرانـي مصراتـة، ومديـر فـرع مصلحة أملاك الدولة في المدينة.

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كما ناقش الحضور أرض الموقع للجسور الثلاثة وما قد تحويه من استملاكات للأراضي؛ فيما أكد الجهاز استمرار العمل بمشروع الطريق الساحلي الغربي الجمعة، وذلك برصف الطبقة الرابطة الأسفلتية الأولى بسمك 6 سم في قطاع جسر17 إلى جسر بئر الغنم.