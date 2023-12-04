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بالصور: عودة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة إلى الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 03:01 مساء
بالصور: عودة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة إلى الخدمة
جانب من العمل بالوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عودة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة بقدرة 250 ميغاوات الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وحسب بيان صادر عن الشركة، اشتملت أعمال الصيانة على مدخنة غازات العادم للوحدة وبعض الأعمال الميكانيكية، للمحافظة على نمط عطائها وزيادة قدرتها الإنتاجية .

أعمال صيانة بمحطة كهرباء الزهراء الغازية
في السياق نفسه، أشارت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزهراء الغازية (غرب طرابلس). وقالت الشركة في بيان، إن هذه العمرة «ضمن عقد الصيانات والتطوير طويل الأجل من قبل شركة سيمنس الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة».

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من جهة أخرى، تواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال تجهيز محطة الهيرة «جهد 11/30 كيلو فولت» وذلك للانتهاء منها في وقت قريب.

جانب من العمل بالوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من العمل بالوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من العمل بالوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من العمل بالوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من العمل بالوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من العمل بالوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، 4 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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