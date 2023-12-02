محطة كهرباء الهيرة تقترب من الاكتمال لتغذية عدد من بلديات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال تجهيز محطة الهيرة «جهد 11/30 كيلو فولت» وذلك للانتهاء منها في وقت قريب.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت يجري العمل على تنفيذ شبكة كوابل لتغذية المحطة بالطاقة الكهربائية التي قاربت على الانتهاء بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجفارة.

المحطة الجديدة تغذي العزيزية والسبيعة وباطن الجبل

وأشارت إلى أهمية المحطة في ضمان استمرارية التغذية الكهربائية والمحافظة عليها في مناطق: العزيزية والسواني والسبيعة وباطن الجبل.

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إلى ذلك، يتواصل العمل على صيانة خط قمينس- المقرون جهد 30 ك.ف من قبل الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.

شملت الأعمال التي جرت اليوم على الخط صيانة القواعد الخرسانية المتهالكة والأجزاء المعدنية التي تعرضت للتآكل نتيجة العوامل الطبيعية.

من أعمال إنجاز إنشاءات محطة الهيرة«جهد 11/30 كيلو فولت»، 2 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إنجاز إنشاءات محطة الهيرة«جهد 11/30 كيلو فولت»، 2 ديسمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)