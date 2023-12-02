وصول شاحنات محملة بكابلات كهرباء إلى القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول شاحنات محملة بكابلات كهرباء إلى مخازنها في منطقة القره بوللي وذلك من أجل العمل على تحسين الشبكة.

وقالت الشركة في بيان مساء الجمعة إن عددا من الشاحنات محملة ببكرات كابلات حجم 240 ذات الضغط العالي وصلت إلى مخازن القره بوللي.

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وأشار البيان إلى استمرار وصول المزيد من الشحنات الكهربائية إلى مواقع العمل «وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتحسين أداء الشبكة بتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة لجميع المناطق».

من وصول كابلات الكهرباء لمخازن شركة الكهرباء في القره بوللي. (الشركة العامة للكهرباء)

من وصول كابلات الكهرباء لمخازن شركة الكهرباء في القره بوللي. (الشركة العامة للكهرباء)