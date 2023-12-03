النيابة العامة: حبس 4 أجانب وليبي ينقبون عن الذهب خلسة في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضبط أجانب ينقبون عن الذهب في الجنوب الليبي بالمخالفة للتشريعات، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مأمور الضبط القضائي بجهاز المخابرات الليبية لاحظ تسلل أربعة أجانب إلى البلاد، بهدف تعدين الذهب بالمخالفة للتشريعات.

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تشكيل عصابي ينقب عن الذهب الليبي

وأثبتت النيابة العامة في طرابلس تشكيل شخص ليبي تنظيمًا لتعدين الذهب بمساعدة أشخاص متسللين من النيجر وتشاد والصين، كُلف بعضهم بمهمة التنقيب عن الذهب في أربعة أحواض سطحية أحدثها المتسللون في الجنوب الليبي دون موافقة السلطات.

وأضاف البيان أن بقية المتهمين كُلف بمهمة نقل مستخرجات البحث إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها، حيث انتهى المحقق إلى حبس خمسة متهمين، من بينهم ليبي يتولى تدبير شؤونهم.

موقع التنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية في الجنوب الليبي (مكتب النائب العام)

معدن ذهب مستخرج بطريقة غير شرعية في الجنوب الليبي (مكتب النائب العام)