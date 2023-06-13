ليبيا تحتل المرتبة الثالثة أفريقياً في حجم احتياطي الذهب

القاهرة - بوابة الوسط

احتلت ليبيا المرتبة الثالثة في احتياطي الذهب بامتلاكها 117 طناً مترياً من الذهب خلال عام 2023 حسب موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا».

وأوضح الموقع أن الجزائر تتربع في صدارة الدول الأفريقية باحتياطي بلغ 174 طناً مترياً، تليها دولة جنوب أفريقيا في الترتيب الثاني باحتياطي بلغ 125 طناً مترياً.

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وأضاف أن الدول الأفريقية اتخذت خطوات مهمة لتعزيز احتياطياتها من الذهب، مما جعلها في وضع إيجابي وسط حالة من التذبذب الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي بالعالم واستمرار مخاوف التضخم، فقد ازدادت جاذبية الذهب كأصل آمن لدول العالم.

يُشار إلى أن ليبيا احتلت الترتيب الرابع عالمياً في احتياطي الذهب بحجم بلغ 116 طناً مترياً خلال عام 2022، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

قائمة أكبر 10 دول أفريقية مع أكبر احتياطي من الذهب

- الجزائر: 174 طناً مترياً.

- جنوب أفريقيا: 125 طناً مترياً.

- ليبيا: 117 طناً مترياً.

- مصر: 80.73 طناً مترياً.

- المغرب: 22.12 طناً مترياً.

- نيجيريا: 21.37 طناً مترياً.

- موريشيوس: 12.44 طناً مترياً.

- غانا: 8.74 طن متري.

- تونس: 6.84 طني متري.

- موزمبيق: 3.94 طن متري.

وعلّق الموقع بأن الدول الأفريقية تستمر في تعزيز مقتنياتها من الذهب، وهو ما يضعها في وضع يسمح لها بالتنقل في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار وحماية اقتصاداتها من الصدمات المحتملة، حيث تستمر جاذبية الذهب كمخزن موثوق للقيمة، مما يوفر الاستقرار والثقة لكل من الحكومات والمستثمرين، على حد سواء.