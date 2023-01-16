مصرف ليبيا المركزي: رصيد الذهب كما هو دونما نقصان منذ 20 أغسطس 2011

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، «أن رصيده من الذهب كما هو دونما نقصان منذ 20 أغسطس 2011 وحتى تاريخه» وفق تنويه نشره عبر صفحته على «فيسبوك» وذلك ردا على ما جاء في تقرير مجلس الذهب العالمي بشأن احتياطي الذهب في ليبيا.

ولم يوضح مصرف ليبيا المركزي في تنويهه حجم الاحتياطي من الذهب، لكنه قال إنه نفذ في إطار خطته للشفافية الإفصاح «تدقيقاً دولياً على احتياطي الذهب خلال العام 2022 وجاءت النتائج مؤكّدةً على احتفاظ المصرف بذات الرصيد دون أي تغير منذ أغسطس 2011».

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وأهاب مصرف ليبيا المركزي بالمناسبة، بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية عند نشر أيّة بيانات تتعلق باختصاصاته ونشاطاته.