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وفاة ثلاثة أشخاص جراء حريق بمكان عزاء في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 10:42 مساء
وفاة ثلاثة أشخاص جراء حريق بمكان عزاء في بني وليد
إحدى سيارات الإسعاف التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الخميس، وفاة ثلاثة أشخاص جراء حريق نشب في مكان مبيتهم بإحدى المناسبات الاجتماعية في مدينة بني وليد.

وقال الجهاز في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب الاختناق وليس الحريق، موضحًا أن أسباب الحريق غير معلومة حتى الآن بانتظار نتائج التحقيقات.

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وأفادت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحريق نشب بإحدى صالات المناسبات الاجتماعية بمنطقة المردوم شرق بني وليد.

وأضافوا أن الثلاثة وهم من مدينة القربولي لقوا مصرعهم وهم نيام نتيجة اختناق جراء الحريق.

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