السيطرة على حريق بمخزن للأحذية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم السبت، السيطرة على حريق اندلع بمخزن للأحذية بالقرب من تقاطع شارعي عمر المختار وجمال بالعاصمة طرابلس.

واستطاعت أقسام طرابلس، وأبوسليم، وميناء طرابلس، وسوق الجمعة بمساندة فرقة مركز الدعم والإسناد التعامل مع الحريق وإخماد النيران وتأمين المكان، وفق بيان مقتضب صادر عن الهيئة.

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وأظهرت صور نشرتها الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رجال الإطفاء خلال إخماد الحريق، فيما تتصاعد الأدخنة من مخزن الأحذية.

رجال الإطفاء خلال إخماد حريق بمخزن أحذية في طرابلس، 2 سبتمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

رجال الإطفاء خلال إخماد حريق بمخزن أحذية في طرابلس، 2 سبتمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

رجال الإطفاء خلال إخماد حريق بمخزن أحذية في طرابلس، 2 سبتمبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية)