إخماد حريق بعدة شقق في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، السبت، السيطرة على حريق اندلع بعدة شقق في قرية المغرب العربي بمنطقة حي الأندلس في العاصمة طرابلس.

وقد ورد بلاغ إلى الهيئة يفيد باندلاع الحريق في الموقع المذكور سلفا، وعليه خرجت الفرق العاملة في فرع المنطقة الغربية (قسم طرابلس - قسم أبوسليم - قسم ميناء طرابلس)، وتعاملت مع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وتأمين المكان، وفق بيان مقتضب صادر عن هيئة السلامة.

النيابة تحقق في مقتل رجل خلال ضبطه لشروعه في قتل زوجته بطرابلس

وتقدمت الهيئة بالشكر إلى مختلف الفرق العاملة في الأقسام والوحدات على «تضحياتهم الجسام» خلال عملية إطفاء الحريق.

النيابة تحقق في مقتل رجل خلال ضبطه لشروعه في قتل زوجته بطرابلس

في وقت سابق، أعلن مكتب النائب العام مباشرة النيابة العامة التحقيق في واقعة شروع رجل في قتل زوجته بمحيط قرية المغرب العربي، وما أحدثه الفاعل من اضطراب عقب إيواء الضحية في المؤسسة العلاجية، وتقصيها الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة حين إجراء القبض على المتهم، ومن ثم مقتله.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بخطف عبدالرحمن الرميح، الملقب بـ«العلم»، الذراع اليمنى لمحمد بحرون «الفار»، زوجته السابقة رؤي عبدالمولى من سكان منطقة الزاوية، ومحاولته قتلها، وذلك قبل أن يلقى مصرعه خلال مقاومته قوات أمنية تحركت من الزاوية، للقبض عليه بمنطقة الريقاطة في طرابلس.

رجال الإطفاء خلال إخماد حريق بعدة شقق في حي الأندلس، 26 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

رجال الإطفاء خلال إخماد حريق بعدة شقق في حي الأندلس، 26 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

رجال الإطفاء خلال إخماد حريق بعدة شقق في حي الأندلس، 26 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)