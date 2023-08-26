النيابة تحقق في مقتل رجل خلال ضبطه لشروعه في قتل زوجته بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام مباشرة النيابة العامة التحقيق في واقعة شروع رجل في قتل زوجته بمحيط قرية المغرب العربي، ومقتله خلال عملية القبض عليه.

وأفاد بأن النيابة العامة تباشر التحقيق في ما أحدثه الفاعل من اضطراب عقب إيواء الضحية في المؤسسة العلاجية، وتتقصى الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة حين إجراء القبض على المتهم، ومن ثم مقتله.

وقال المكتب، في بيان، إن نيابة شمال طرابلس الابتدائية تولت بحث شروع «ع ر» في قتل زوجته «أ ع»، حيث قصد المحقق المؤسسة العلاجية، وسجل ما بَدا له من ملاحظات حول المضاعفات الناجمة عن إصابة المجني عليها بعيارين ناريين في رأسها، ثم انتقل إلى محل الواقعة وعاينه، وتحفظ على ما يفيد التحقيق.

وقد ارتبط هذا البحث ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم «ع ر» فور مداهمة محل إقامته، لفرض تدبير القبض عليه، فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى، ودون ما أسفرت عنه مناظرة الجثة، ثم أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة بفحص محل الواقعة، وطلب من رأى فائدة سماع أقوالهم، لاستجلاء حقيقة الواقعة، وفق البيان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بخطف عبدالرحمن الرميح، الملقب بـ«العلم»، الذراع اليمنى لمحمد بحرون «الفار»، زوجته السابقة رؤي عبدالمولى من سكان منطقة الزاوية، ومحاولته قتلها، وذلك قبل أن يلقى مصرعه خلال مقاومته قوات أمنية تحركت من الزاوية، للقبض عليه بمنطقة الريقاطة في طرابلس.