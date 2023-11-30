السعيدي يبحث مع ائتلاف شركات صينية فرص الاستثمار في الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي السعيدي مع وفد ائتلاف شركات «BFI» الصينية فرص الاستثمار في قطاع الزراعة.

وقال السعيدي إن الاستثمار الزراعي يحقق عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية في السندات والأسهم، بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، مشيرا إلى اهتمام ليبيا باستقبال الاستثمارات في هذا المجال، حسب بيان وزارة الاستثمار على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

- اختتام فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

وأشار البيان إلى حضور وزير الزراعة المهندس يونس بوحسن وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين لتشجيع المشروعات الزراعية وتأمين الاستثمارات في الأنشطة المختلفة في البلاد.